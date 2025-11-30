بدأت وزارة الصحة والسكان حصر أعداد الصيادلة الذين امتنعوا عن استلام التكليف، والذين تجاوزوا غياب 30 يومًا "منفصلة أو متصلة"، تمهيدًا لإلغاء تكليفهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار اللجنة العليا للتكليف الصادر، والذي تضمن الموافقة على إلغاء تكليف الصيادلة المكلَّفين الذين لم يتسلموا العمل في المدد المحددة، أو المنقطعين عن العمل مدة تتجاوز 30 يومًا "بشكل منفصل أو متصل"، بعد اعتماد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتلك القرارات.

وخاطبت الوزارة كافة الجهات والهيئات التابعة لها، بضرورة حصر الصيادلة المكلَّفين الذين لم يتسلموا العمل في المدد المحددة من الدفعة الحالية 2022 والدفعات السابقة، مع بيان بأسماء المكلَّفين المنقطعين عن العمل، متضمنًا: "الدفعة – قرار التكليف – تاريخ استلام العمل – الإجازات والانقطاعات".

وأشار الخطاب، الذي اطلع عليه مصراوي، إلى ضرورة توضيح الإجراءات القانونية المتخذة ضدهم طبقًا لصحيح القانون، وذلك تمهيدًا للعرض على اللجان المختصة لإلغاء تكليفهم.

كما أبلغت مستشفيات جامعة عين شمس كافة المستشفيات التابعة لها بصيغة القرار، مؤكدة ضرورة إبلاغ الصيادلة في المستشفيات "لأن القرار سوف يُنفذ ويعمل به من تاريخ صدوره".

يأتي ذلك في الوقت الذي جدّد خريجو دفعة 2023 من كليات الصيدلة مطالبتهم للجهات المعنية بالإعلان عن حركة التكليف الخاصة بهم.

وفي أواخر 2022، وافق مجلس الوزراء على أن يكون تكليف الفئات الطبية من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، وفقًا للاحتياجات الفعلية، اعتبارًا من عام 2025.

ويمنح القانون الحق لوزارة الصحة في تكليف خريجي الكليات الطبية (الأطباء والصيادلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض)، بشكل إجباري، للعمل في المستشفيات الحكومية أو الوحدات التابعة لها لمدة سنتين، مع إجازة تمديد التكليف لمدد أخرى.

بدوره، أوضح مصدر بوزارة الصحة أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد خريجي التخصصات الطبية، بما يفوق الاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية.

ولفت في تصريحات لمصراوي إلى أن هذا الحصر الذي تجريه الوزارة حاليًا لأعداد الصيادلة المكلَّفين المنقطعين عن التكليف، يأتي لحصر الأعداد الحقيقية المطلوبة لتكليف الصيادلة بالدفعة الجديدة، وإتاحة الفرصة لتواجد العدد الفعلي من القوى البشرية داخل المنشآت الصحية بالشكل الذي يتوافق مع الاحتياجات التشغيلية للمنظومة.