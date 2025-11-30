عمرو موسى: أحداث 7 أكتوبر نتيجة عقود من الظلم وعدم المساواة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان بها عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأحد30 نوفمبر وحتى الجمعة 5ديسمبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع انخفاض قيم درجات الحرارة بمعدل 4:3 درجات على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ً على بعض الطرق.

وتنبأت الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

وطالب الأرصاد المواطنيين بارتداء الملابس الشتوية وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر بسبب الأجواء الباردة.

ونشاط للرياح بداية من الإثنين 1 ديسمبر وحتى الحكعة 5 ديسمبر على أغلب الأنحاء.

