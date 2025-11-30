برلماني: الزراعة تواجه تحدي مصيري.. وهذه حلول الإنقاذ

أكد النائب إسماعيل الشرقاوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، أن القطاع الزراعي في مصر والعالم يقف اليوم أمام تحدٍّ مصيري، يتمثل في تراجع اهتمام الأجيال الجديدة بالعمل في الزراعة، رغم كونها حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي ومحركًا جوهريًا للتنمية الاقتصادية.



وأوضح "الشرقاوي"، أن النظرة التقليدية للزراعة باعتبارها مهنة شاقة وضعيفة العائد باتت تعمّق الفجوة بين الشباب وهذا القطاع الحيوي، وهو ما يستوجب تدخلًا وطنيًا واسعًا يعيد للزراعة مكانتها ويستنهض طاقات الشباب نحوها.



وقدم الشرقاوي مجموعة حلول لإعادة جذب الشباب إلى الزراعة:



1- ثورة تكنولوجية في الزراعة:



لم تعد الزراعة تقتصر على الأدوات التقليدية، بل أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. يمكن أن تصبح أكثر جاذبية عند دمجها مع تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيرة لمراقبة المحاصيل، وأنظمة الري الذكية، والزراعة الرأسية في المدن. عندما يدرك الشباب أن الزراعة باتت قطاعًا متطورًا يواكب العصر، سيتغير منظورهم نحوها.



2- تحفيز الاستثمار والدعم المالي:

توفير قروض ميسرة للمشروعات الزراعية الناشئة، ودعم رواد الأعمال الزراعيين، وتحسين نظم التسويق لضمان بيع المنتجات بأسعار عادلة، كلها عوامل تساهم في جعل الزراعة استثمارًا ناجحًا، وليس مجرد مهنة محفوفة بالمخاطر.



3- تغيير الصورة النمطية عبر الإعلام:



يجب أن تسلط وسائل الإعلام الضوء على قصص نجاح شباب دخلوا المجال الزراعي بأساليب حديثة وحققوا نجاحًا كبيرًا. كما أن تعزيز الثقافة الزراعية في المدارس والجامعات، وإطلاق حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيساهم في تغيير النظرة النمطية للزراعة وجعلها أكثر جذبًا.



4- تحديث التعليم الزراعي:



تطوير المناهج الزراعية لتشمل التكنولوجيا الحديثة، وريادة الأعمال الزراعية، والاستدامة البيئية، مع توفير دورات تدريبية عملية، سيمكن الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة لدخول المجال الزراعي بطرق عصرية تحقق لهم النجاح والاستقرار.



وأكد "الشرقاوي" أن الزراعة ليست ماضٍ بل مستقبل، والزراعة ليست مجرد إرث قديم، بل هي قطاع حيوي يحمل العديد من الفرص الواعدة، ولضمان استمرارها وازدهارها، يجب جعلها خيارًا جاذبًا للأجيال الجديدة من خلال التكنولوجيا، والدعم المالي، والتوعية، والتعليم المتطور، مما يعيد تعريف العلاقة بين الشباب والزراعة، ويحولها إلى مجال مليء بالإمكانات والفرص.