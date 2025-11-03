انطلاق برنامج تدريب أعضاء مجلس الشيوخ الجدد بالأكاديمية الوطنية

كتب- محمد نصار:

بدأت، اليوم، الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات برنامج تدريب لأعضاء مجلس الشيوخ يتضمن عددا من المحاور المتكاملة، منها تبادل الخبرات مع النواب السابقين، وتنمية مهارات التواصل السياسي والإعلامي، والتعامل مع التحول الرقمي وإدارة البيانات، إضافةً إلى تطوير أدوات العمل الرقابي البرلماني.

يهدف البرنامج إلى دعم الأعضاء الجدد الذين لم يسبق لهم المشاركة في أعمال المجلس، من خلال محتوى تدريبي يوازن بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير القدرات اللازمة لأداءٍ مهنيٍّ فعّال داخل المجلس وخارجه، وبما يعزز من كفاءة العمل البرلماني.

استُهل اليوم الأول بكلمات ترحيبية من الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، للسادة أعضاء مجلس الشيوخ الجدد، وأكدت الدكتورة سلافة جويلي أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا لرسالة الأكاديمية في دعم مؤسسات الدولة من خلال التدريب المتخصص والاحترافي، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويخدم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وفي كلمتها، قالت الدكتورة سلافه جويلي: "نفخر اليوم بأن الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها أحد صروح التدريب والتأهيل في مصر، تُطلق أول برنامج تدريبي مخصص لفئة من فئات الدولة العليا، هم السادة أعضاء مجلس الشيوخ الجدد. ويأتي هذا البرنامج تأكيدًا على إيمان الأكاديمية بأهمية دعم القيادات في مختلف مواقع المسؤولية، وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات التي تُمكّنهم من أداء دورهم الوطني بكفاءة وفاعلية، وبما يتسق مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته".

ومن جانبه، أعرب المستشار الدكتور أحمد عبد الغني الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن تقديره للتعاون المثمر بين المجلس والأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يجسد حرص المجلس على دعم أعضائه وتمكينهم من المعارف الحديثة والأدوات التشريعية والرقابية التي تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة العمل البرلماني ويخدم مصالح الوطن والمواطن.