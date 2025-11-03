أستاذ آثار عن استعادة تمثال من هولندا: العالم يُعيد لمصر حقها المسلوب

أكد الدكتور خالد غريب، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، أن قرار هولندا بإعادة تمثال أثري إلى مصر يعد تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة، مشيرًا إلى أنه انعكاس حقيقي لمكانة مصر المتصاعدة على الساحة الدولية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، قال غريب إن هذه الخطوة تأتي ثمرة للتقدير الكبير الذي تحظى به مصر عالميًا.

وتابع أن الدبلوماسية المصرية أثبتت خلال الأشهر الماضية حضورها القوي، بالإضافة إلى القوة الناعمة لمصر، والتي تجلت بوضوح في الفعاليات الثقافية الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الأصداء العالمية كانت مذهلة وأثبتت أن مصر دولة راقية في الحفاظ على تراثها الإنساني.

وأشار أستاذ الآثار إلى أن هذا الحضور القوي لمصر يدفع دول العالم إلى إعادة ما خرج من أراضيها دون وجه حق.

وتابع أستاذ الآثار بجامعة القاهرة: حين يدرك العالم قوة مصر بهذا الشكل، يصبح من الطبيعي أن يعيد إليها حقها المسلوب.

وشدد الدكتور خالد غريب، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، على أن الجهود الرسمية والشعبية مستمرة لاسترداد قطع أثرية أخرى مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد وتمثال حم إيونو.