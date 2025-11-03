إعلان

مستحضر بيطري.. تحذير رسمي من دواء للحيوانات غير مطابق للمواصفات

كتب : أحمد جمعة عسكر

05:31 م 03/11/2025

هيئة الدواء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب تشغيلات من مستحضر دوائي بيطري يستخدم لعلاج الدواجن.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 82 لسنة 2025، بالتحذير من التشغيلة رقم CHV250208 من دواء "Toltra-chem1L oral solution، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة التشغيلة للمعايير المحددة بمعامل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بناءً على نتائج التحاليل التي أكدت عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات القياسية، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراءات سحب وضبط وتحريز جميع الكميات الموجودة في السوق المحلي من التشغيلة المذكورة فقط.

والمستحضر هو دواء مضاد للطفيليات، ويُستخدم بشكل أساسي في الطب البيطري لعلاج الكوكسيديا وهي عدوى طفيلية تصيب الجهاز الهضمي للحيوانات.

ونصحت الهيئة المستهلكين والصيدليات بالتوقف عن تداول المستحضر من التشغيلة المسحوبة، والتواصل في حال الشك أو الاستفسار مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: اضغط هنا.

بيطري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الدواء المصرية تحذير رسمي من دواء للحيوانات دواء للحيوانات غير مطابق للمواصفات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير