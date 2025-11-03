مستحضر بيطري.. تحذير رسمي من دواء للحيوانات غير مطابق للمواصفات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب تشغيلات من مستحضر دوائي بيطري يستخدم لعلاج الدواجن.

تفصيلياً، أصدرت الهيئة منشورا حمل رقم 82 لسنة 2025، بالتحذير من التشغيلة رقم CHV250208 من دواء "Toltra-chem1L oral solution، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة التشغيلة للمعايير المحددة بمعامل الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بناءً على نتائج التحاليل التي أكدت عدم مطابقة التشغيلة للمواصفات القياسية، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراءات سحب وضبط وتحريز جميع الكميات الموجودة في السوق المحلي من التشغيلة المذكورة فقط.

والمستحضر هو دواء مضاد للطفيليات، ويُستخدم بشكل أساسي في الطب البيطري لعلاج الكوكسيديا وهي عدوى طفيلية تصيب الجهاز الهضمي للحيوانات.

ونصحت الهيئة المستهلكين والصيدليات بالتوقف عن تداول المستحضر من التشغيلة المسحوبة، والتواصل في حال الشك أو الاستفسار مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي: اضغط هنا.