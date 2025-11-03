نتيجة قرعة الحج السياحي.. وزارة السياحة تعلن الموعد



كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، إنه في ضوء الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ، والتي اعتمدها شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وبعد غلق باب التقديم لقرعة الحج السياحي لهذا العام، شهدت القرعة إقبالاً غير مسبوق من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة.

وأكد شريف فتحي على أن الإقبال الكبير هذا الموسم يعكس نجاح شركات السياحة في تنفيذ برامج موسم الحج الماضي بكفاءة عالية، وكذلك التزامها هذا العام بتقديم أسعار تنافسية في ضوء الضوابط التي تم اعتمادها، بجانب إعلان العديد من الشركات عن تقديم خدمات إضافية لرفع مستوى الراحة والرفاهية للحجاج بما عزز من ثقة المواطنين في منظومة الحج السياحي وجودة الخدمات المقدمة من شركات السياحة وتكاملها.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المواطنين المتقدمين عبر شركات السياحة تجاوز 114 ألف مواطن هذا العام، مشيرة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على تنويع برامج الحج السياحي لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين (خمس نجوم، اقتصادي، بري) بما يتيح فرصًا عادلة تتناسب مع القدرات المادية للراغبين في أداء الفريضة.

وأضافت أنه، ووفقًا لتوجيهات الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تخفيض أسعار برامج الحج هذا الموسم بنسب تراوحت ما بين 5 آلاف و20 ألف جنيه مقارنةً بالموسم الماضي.

وقد راعت الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام مصلحة المواطنين، وساهمت في خلق تنافس صحي بين شركات السياحة وبما يضمن حقوق الشركات وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويحقق التوازن بين السعر ومستوى الخدمة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي شركة تخالف الضوابط أو تتلاعب بحقوق المتقدمين.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بتشكيل لجان ميدانية من الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، لمتابعة التزام الشركات بمصداقية البرامج المُعلنة قبل بدء تلقي الطلبات، وضمان جودة السكن والنقل والخدمات داخل الأراضي المقدسة، ومراقبة تنفيذ البرامج وفق المعايير المعتمدة.

ومن المقرر إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي هذا العام غداً 4 نوفمبر الجاري، على أن تُنشر النتائج عبر البوابة المصرية الموحدة للحج https://www.hij.moi.gov.eg ، مع إتاحة الاستعلام للمتقدمين باستخدام الرقم القومي.