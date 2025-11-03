بعد إعلان هولندا إعادة تمثال تم تهريبه.. خبير يكشف معلومات جديدة عنه

كتب- محمد شاكر:

أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف، أمس الأحد، خلال زيارته للقاهرة التي التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هولندا ستعيد تمثالا عمره 3500 عام إلى مصر.

وقال سخوف إن "القطعة الأثرية التاريخية تمت مصادرتها من معرض فني" في مدينة ماستريخت جنوب هولندا في عام 2022 بعد بلاغ من مجهول نبه السلطات إلى أصلها غير المشروع.

ومن جانبه أكد د. علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية ومدير مؤسسة زاهي حواس للاثار والتراث، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هذه القطعة الأثرية التي تعود لتمثال لمسؤول رفيع يعود إلى عصر الفرعون تحتمس الثالث، أحد أبرز ملوك الأسرة الثامنة عشرة (حوالي 1479 – 1425 قبل الميلاد)، لا يمكن تحديد الاسم لأنه غير موجود علي التمثال.

وقال أبودشيش: لقد أُثيرت حول هذه القطعة تساؤلات كثيرة عند عرضها في معرض "تيفاف" بهولندا عام 2022، ويعود التمثال إلي عصر الدولة الحديثة، الأسرة الثامنة عشرة في عهد الملك تحتمس الثالث (1479 – 1425 ق.م).

وأضاف: تعكس هذه الفترة فترة ازدهار الإمبراطورية المصرية في عهد "نابليون الشرق" تحتمس الثالث، وهو التمثال الذي يخص مسؤولاً رفيعاً في بلاطه، وأثارت تساؤلات حول مصدرها واحتمال تهريبها، وتعهدت هولندا بإعادتها إلى مصر.

أبرز الملامح الفنية

وتابع: تعد تفاصيل التمثال مؤشرا بشكل عام عن الفن في عصر تحتمس الثالث والملامح الفنية للتماثيل التي تعود لهذه الفترة، وغالبًا ما كانت تماثيل هذا العصر، سواء للملك أو كبار المسؤولين، تعكس القوة والوقار، مما يرمز إلى هيبة الدولة وقوتها العسكرية والسياسية التي وصلت أوجها في عهد تحتمس الثالث، كما تعكس براعة النحاتين المصريين القدماء في نحت التفاصيل الدقيقة التي تجعل التماثيل شواهد على عبقرية الفن المصري في تلك الحقبة.

السمات الشخصية للتمثال..

وأكمل: إن فن هذا العصر كان يهدف إلى تجسيد السمات الشخصية للمحاربين والقادة العسكريين، وفي الوقت نفسه كان يتبع قواعد فنية راسخة تركز على التوازن والواقعية في تصوير الأفراد بملامح هادئة وكريمة.

وواصل: في الدولة الحديثة، خصوصاً في الأسرة الثامنة عشرة، وصل الفن إلى درجة عالية من الإتقان والجمال في تجسيد القوة والسكينة معاً، ومن المتوقع أن تعتزم الحكومة الهولندية تسليم القطعة الأثرية إلى السفير المصري في لاهاي قبل نهاية العام الجاري (2025)، على الرغم من عدم تحديد موعد دقيق بعد.

وطالب أبودشيش بعرض التمثال في المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر صرح حضاري لعرض الآثار المصرية في العالم، مما يضيف قيمة استثنائية لمقتنياته.

اقرأ أيضاً:

طقس الاثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب