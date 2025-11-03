زيادة إنتاج كهرباء السد العالي ومحطات أسوان وإسنا إلى 2832 ميجاوات

أعلن المهندس هشام كمال، رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، ارتفاع إنتاج محطات التوليد المائية التابعة للشركة، وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان 1 و2، ومحطة إسنا ونجع حمادي وأسيوط؛ ليصل إجمالي الإنتاج إلى 2832 ميجاوات.

وأوضح كمال، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الزيادة في إنتاج الطاقة جاءت نتيجة تنفيذ خطة شاملة للصيانة الدورية والتأهيل الفني للوحدات المائية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة من القدرات المتاحة، بالتنسيق الكامل مع هيئة السد العالي وخزان أسوان وقطاعات التشغيل بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار رئيس الشركة إلى أن المحطات المائية تمثل إحدى أهم ركائز منظومة الكهرباء في مصر، لما تتميز به من اعتمادية عالية وكفاءة في التشغيل وانخفاض في الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا استمرار الجهود لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية في إنتاج الطاقة النظيفة ودعم الشبكة القومية للكهرباء.

اقرأ أيضًا:

طقس الإثنين.. الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة تصل لحد الضباب

حال عدم إضافة قيمة الشحن.. اتبع تلك الخطوات للحصول على رصيد عداد الكهرباء؟

اليوم.. "التنسيقية" تعقد صالونًا لمناقشة ملامح البرامج الانتخابية لمرشحيها في انتخابات النواب