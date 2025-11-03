النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي

كتب- محمد نصار:

تدرس وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مد الخط الثاني لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى حتى الطريق الدائري.

واطلع مصراوي، على الملامح الأولية للمخطط، والتي تشير إلى دراسة مد الخط الثاني للمترو من محطة شبرا الخيمة وحتى الطريق الدائري.

ويبلغ طول هذا الامتداد 3.2 كم ويضم 3 محطات ليصل إلى الطريق الدائري، ويتبادل الخدمة مع الأتوبيس الترددي BRT.

ويأتي المشروع في إطار الحرص على استيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار، و‏التكامل مع الأتوبيس الترددي ووسائل النقل الأخرى العامة والخاصة على الطريق الدائري لتقليل الازدحام والحوادث والاختناقات المرورية.‏

