أمطار على القاهرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود خلال الساعات المقبلة أجواء خريفية على أغلب الأنحاء واستمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة

كما تسود أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر مائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، والحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 27 درجة،

مع فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية، قد يصاحب نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على بعض المناطق.

كما تتكون فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.