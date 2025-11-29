أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الخلل البرمجي الذي أصاب طائرات إيرباص عالمياً لم يؤثر على رحلات الشركة، مشيرًا إلى أن الطائرات الـ15 التابعة للشركة كانت في الجو وقت حدوث العطل وعادت بسلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "تم إصدار توجيه صلاحية طيران من وكالة سلامة الطيران الأوروبية وهذا أثر على 6000 طائرة إيرباص A320 حول العالم".

وأضاف عادل أن الخلل التقني يتمثل في "عطل في البرمجة الخاصة بالكمبيوتر داخل الطائرة، والأمر يحتاج إلى تحديث للسوفت وير للطائرات التي تأثرت بهذا الخلل البرمجي".

وتابع أن شركة إيرباص تعاملت مع الموقف باحترافية شديدة، حيث تواصل رئيس إيرباص في الشرق الأوسط مع المسؤولين المصريين وأبلغهم بالخلل فور حدوثه.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن مصر للطيران لديها بروتوكولات مع أكبر مصنعي محركات الطائرات في العالم للصيانة، مؤكداً وجود كفاءات مرتفعة في هذا المجال.

وأضاف: "هناك فريق عمل يعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الخلل البرمجي لطائرات إيرباص"، مشدداً على أن الشركة تتعامل مع الموقف بحرفية عالية.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتحديث جميع طائرات إيرباص لديها، موضحًا أن عملية التحديث تستغرق ثلاث ساعات عمل لكل طائرة.

وأكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن جميع الإجراءات الاحترازية قد اتخذت لضمان سلامة الركاب واستمرارية الرحلات دون أي تأثير.