إعلان

هل توجد أسفل الأهرامات وأبو الهول أسرار مخفية؟.. زاهي حواس يوضح

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

11:07 م 29/11/2025 تعديل في 30/11/2025

منطقة الأهرامات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن الحفر والتنقيب في منطقة الهرم لم يثبت وجود أي آثار أو مبانٍ تحت الأهرامات أو أبو الهول، نافيًا الشائعات التي تتحدث عن أن الأهرامات مصدر لتوليد الطاقة عالميًا.

وأوضح "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هضبة الجيزة جزء من هضبة المقطم وتحتوي على أعظم أحجار مصر، وهي نفس الحجارة التي استخدمها المصري القديم في بناء الأهرامات ورأس أبو الهول، مؤكداً أن بناء أهرامات الجيزة كان مشروعًا قوميًا في عهده.

وتطرق إلى ترميم أبو الهول بين عامي 1980 و1987، موضحًا أن التمثال خضع لتعديلات خاطئة، حيث تم إزالة حجارة قديمة واستبدالها بأخرى جديدة، ما جعل رأس التمثال أصغر مقارنة بالجسم المغطى بالحجارة الضخمة.

وشدد على أن أسفل أبو الهول تم حفر 32 حفرة وأكدت أن الصخرة صماء ولا يوجد أي أسرار مخفية تحت التمثال، نافياً كل ما يتردد عن وجود أي شيء أسفل أبو الهول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أبو الهول الأهرامات زاهي حواس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإدارية العليا تقضي بقبول 26 طعنا في انتخابات النواب 2025
الإدارية العليا ترفض 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320