"لا يجوز تعميمها".. متحدث "الصحة" يُعلق على فيديو تلوث المياه المعدنية

كتب- حسن مرسي:

11:06 م 29/11/2025

المياه المعدنية

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يدعي تلوث المياه المعدنية بالفضلات، مؤكداً أن الآليات المتبعة في التحليل والترخيص لا تشوبها أي شكوك.

وتساءل عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز": "هل آلية التحذير من وجود مخالفات في منتج غذائي تكون بنشرها على مواقع التواصل أم بالعودة إلى جهات الاختصاص؟".

وأضاف متحدث الصحة، أن الوزارة تتبع آلية محددة لسحب العينات من المياه، مع وضع معايير دقيقة للوعاء الذي توضع فيه العينة وطريقة نقلها إلى المعامل.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "التلوث قد ينتقل إلى العينة من المكان الذي توضع فيه، حال عدم اتباع الآلية المناسبة"، مشيرًا إلى أهمية اتباع الإجراءات العلمية السليمة في جمع العينات وتحليلها.

وأكد المتحدث باسم الصحة أحقية أي مواطن في التوجه إلى وزارة الصحة وطلب تحليل عينة، مشيرًا إلى أن التقارير الصادرة تشمل جملة واضحة تنص على أن "العينة تم تحليلها بمعرفة مقدم التحليل وتحت مسئوليته، وغير معلوم مصدرها أو طريقة تخزينها".

وأضاف أن هذه النتائج "لا تمثل إلا العينة المقدمة للتحليل" فقط.

وأكد حسام عبدالغفار على ثقته الكاملة في دقة نتائج الوزارة، موضحًا: "وزارة الصحة تعلم الآليات التي تقوم بها للتحليل، وتعلنها بكل وضوح وصراحة، ونحن متأكدون من سلامة المنتجات التي نمنحها التراخيص ودقة معاملنا والعاملين فيها".

المياه المعدنية تلوث المياه حسام عبدالغفار

