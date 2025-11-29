إعلان

تلاوات تخشع لها القلوب.. منافسة قوية بين المواهب الشابة في "دولة التلاوة"

كتب : حسن مرسي

09:59 م 29/11/2025

المواهب الشابة في ''دولة التلاوة''

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد الحلقة السادسة من برنامج "دولة التلاوة" منافسة قوية بين مجموعة من القراء الشباب، حيث يتنافس المشاركون لإظهار أفضل ما لديهم من مواهب في تلاوة القرآن الكريم.

وقدم المتسابق محمد أبو العلا قدم تلاوة خاشعة لآيات من سورة النمل، نالت إعجاب الجمهور والحكام على حد سواء.

أما المتسابق محمد حسن عبدالحليم فقد قدم أيضًا تلاوة متميزة لآيات من سورة البقرة بأداء رائع أضاف عمقاً روحانياً للحلقة.

التلاوات المتميزة تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه في اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة، حيث يسعى المتسابقين لتقديم أفضل ما لديهم، مما ينعكس إيجاباً على مستوى المنافسة ويجعلها مشرّفة تليق بمكانة التلاوة المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المواهب القرآنية دولة التلاوة محمد أبو العلا محمد حسن عبدالحليم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير ونصيحة.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
هبوط اضطراري وتحرك عاجل.. خلل تقني يضرب 6 آلاف طائرة إيرباص A320