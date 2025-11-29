تشهد الحلقة السادسة من برنامج "دولة التلاوة" منافسة قوية بين مجموعة من القراء الشباب، حيث يتنافس المشاركون لإظهار أفضل ما لديهم من مواهب في تلاوة القرآن الكريم.

وقدم المتسابق محمد أبو العلا قدم تلاوة خاشعة لآيات من سورة النمل، نالت إعجاب الجمهور والحكام على حد سواء.

أما المتسابق محمد حسن عبدالحليم فقد قدم أيضًا تلاوة متميزة لآيات من سورة البقرة بأداء رائع أضاف عمقاً روحانياً للحلقة.

التلاوات المتميزة تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه في اكتشاف المواهب القرآنية الواعدة، حيث يسعى المتسابقين لتقديم أفضل ما لديهم، مما ينعكس إيجاباً على مستوى المنافسة ويجعلها مشرّفة تليق بمكانة التلاوة المصرية.