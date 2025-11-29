انطلقت منذ قليل الحلقة السادسة من برنامج "دولة التلاوة" في بث مباشر يتابعه الملايين داخل مصر وخارجها.



وتشهد الحلقة الجديدة منافسة قوية بين مجموعة من القرّاء الشباب الذين يخوضون اختبارات دقيقة في الأداء والطبقات والأحكام، وسط متابعة جماهيرية واسعة للبرنامج الذي اقترب من تحقيق 200 مليون مشاهدة عبر مختلف المنصات الإلكترونية.



البرنامج أصبح منصة الاكتشاف الأولى للمواهب القرآنية في مصر، حيث يخضع كل متسابق لتقييم علمي دقيق يركز على نقاط القوة ويقدم نصائح مباشرة لتطوير الأداء، من أجل إعداد جيل جديد قادر على حمل راية التلاوة المصرية الأصيلة في المحافل الدولية.



وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال حضوره جانبًا من الحلقة، أن مصر كانت وستظل قبلة العالم الإسلامي في فن التلاوة.



وقال الأزهري إن الدولة تولي اهتمامًا استثنائيًا بدعم الشباب القرآني وتوفير منصات احترافية تكشف عن الأصوات المتميزة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المدرسة المصرية التي قادت الأمة قرونًا طويلة.



وأشار الأزهري إلى أن برنامج "دولة التلاوة" يمثل نموذجًا رائدًا للاستثمار في القوة الناعمة المصرية، مؤكدًا أن الوزارة ستستمر في رعاية هذه المواهب حتى تصل إلى العالمية، داعيًا الجمهور لمواصلة الدعم والمتابعة لأن كل صوت جديد هو إضافة لتراث الأمة.