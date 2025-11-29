حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3-4 درجات.



كما حذرت من الشبورة المائية اعتبارًا من الساعة ٣ فجرًا وحتى الساعة ٩ صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.



وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

والعظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية.



ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر بسبب الأجواء الباردة.