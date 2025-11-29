محافظ الجيزة: تكثيف الجهود لمواجهة ظاهرة نباشي القمامة

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثّف جهودها يوميًا للقضاء على ظاهرة "النباشين" التي تؤدي إلى تشويه الشوارع وخلق تلال من القمامة والمخلفات.

وأضاف "النجار"، خلال اجتماعه مع عدد من الصحفيين، أن هذه الظاهرة أصبحت أزمة حقيقية تؤثر على النظافة العامة وحركة المرور وانضباط الشارع.

وأوضح المحافظ، أنه خلال جولة ميدانية أجراها رصد بنفسه وضعًا كارثيًا في الجزيرة الوسطى لشارع فيصل، حيث أعاد بعض النباشين أكوام القمامة المنتشرة في الطريق مما أدى إلى عرقلة الحركة وإظهار الشارع بمظهر غير لائق.

وأشار إلى أنه يتم إصدار تعليمات مشددة برفع المخلفات فورًا، واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بأقصى جهودها للقضاء على هذه الظاهرة نهائيًا ورفع مستوى النظافة في الشوارع والمحاور الرئيسية.

اقرأ أيضًا:

طرح 25 ألف شقة في 6 مشروعات وسداد جدية الحجز الأحد المقبل -(انفوجراف)

ارتفعت 160% خلال سنة.. ننشر متوسط أسعار العقارات في 6 أكتوبر

جدل تسعير العقارات.. مطورون: يفتح باب مطالبة العملاء بسداد خسائر الشركات