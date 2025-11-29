السكة الحديد تسير الرحلة الـ35 ضمن قطارات عودة السودانيين

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها ضمن مشروع "العودة الطوعية" لنقل الأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم.

وسيرت الهيئة، صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، الرحلة الخامسة والثلاثين من القطارات المخصصة لهذا الغرض، ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه الرحلات إلى 33,516 راكبًا حتى الآن.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة غدًا الأحد في تمام الساعة 11:30 صباحًا وفق جدول التشغيل المقرر لخدمة جمهور الركاب.

