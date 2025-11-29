مدبولي يتفقد مشروعات إعادة إحياء عدد من مناطق القاهرة التاريخية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، وذلك في إطار متابعته الدورية لهذه المشروعات.

رافق رئيس الوزراء في جولة اليوم، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مسئولي الصندوق.

وقال رئيس الوزراء، إن الجولة التي يقوم بها اليوم لتفقّد مشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، والتي تتنوع بين تراثية وسكنية وإدارية وتجارية وفندقية، هي الثانية له خلال أقل من شهر، مضيفًا: "قبل أسبوعين تقريبًا حضرتُ افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الفسطاط الشتوي 2025، في رسالة تعكس اهتمام الدولة المتواصل بهذه المشروعات، وأنها تسابق الزمن للانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "بالانتهاء من مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، نكون قد وضعنا لبِنة جديدة في بناء الجمهورية الجديدة التي تكتمل ملامحها يومًا بعد يوم، معتمدين على رؤية واضحة تقوم على محورين رئيسيين هما: تحقيق حداثة تواكب التطور العالمي في شتى المجالات، والحفاظ على معالم الحضارة والتراث الذي خلّفه المصريون في كل حقبة تاريخية على مر العصور.

