بيان مهم من مصر للطيران بشأن تحديثات إيرباص

أصدرت مصر للطيران بيانًا في ضوء المستجدات العالمية والتوجيهات الفنية الصادرة عن شركة إيرباص بشأن أسطول طائرات A320 حول العالم.

وقالت الشركة، إنها شكلت على الفور فريق عمل متخصص من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، للمتابعة الدقيقة للتحديثات الواردة من إيرباص واتخاذ التدابير الاحترازية الفورية، بالإضافة إلى تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.

وقد تم التنسيق المباشر بين فريق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مع شركة إيرباص، كما تم حصر الطائرات المتأثرة من هذا الطراز وفحصها وتنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة وذلك خلال وقت قياسي، ودون أي تأثير على انتظام جدول الرحلات.

وأكدت مصر للطيران، أن السلامة الجوية هي أحد أولوياتها المطلقة، وأنها تلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع مراحل التشغيل.