شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم، وسط إشادة دولية بالدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري عالميًا.

غادر المتسابق الشيخ محمد سامي محمد سليمان منافسات برنامج "دولة التلاوة" في حلقة اليوم.

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فترتي الليل والنهار.

شهد المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، بحضور اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك في رحاب جامعة قناة السويس.

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة مصر أمام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في دورتها والتي انعقدت بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن.

كرم برنامج "دولة التلاوة" الشيخ الراحل محمد عبد الوهاب الطنطاوي، أحد أبرز أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي، من خلال تسجيل صوتي خاص للفنانة إسعاد يونس، التي عبرت فيه عن تقديرها الكبير لصوته قائلة:"صوته كان بلسم بيشفي جراح الروح".

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، فور عودته من مدينة الأقصر، قبل قليل، بتفقد الموقع الذي شهد اندلاع الحريق اليوم بأحد ديكورات مسلسل «الـكينج»، والذي تم إنشاؤه حديثًا داخل استديو مصر.

أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات المصري يعيش أكبر موجة انخفاضات منذ سنوات طويلة.