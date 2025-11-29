طقس السبت.. أجواء خريفية وأمطار بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم السبت طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وتوقعت الأرصاد أن تسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا ًعلى بعض الطرق.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوباً على (حلايب - شلاتين).

