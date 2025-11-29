اليوم.. رئيس الوزراء يقوم بجولة لمتابعة إعادة إحياء القاهرة التاريخية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة الدكتور ابراهيم صابر، اليوم السبت بجولة، في عدد من مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتطوير المناطق العشوائية.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء أسبوعيًا على كافة المحافظات، لتفقد المشروعات والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بهدف دفع جهودها ودخولها الخدمة، علاوة على أن جولة الغد تستهدف متابعة التطوير الذي يحدث علي أرض الواقع وتذليل العقبات إن وجدت في بعض المناطق.