عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بقراءة فاتحة نجلهما -(صور)

احتفل الثنائي عمرو أديب وزوجته لميس الحديدي، بقراءة فاتحة نجلهما نور في أجواء عائلية بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين.

وفي عام 2023، احتفل الإعلامي عمرو أديب بحفل زفاف نجله خالد، في حضور اقتصر على الأهالي والأصدقاء والمقربين.

ويعد عمرو أديب واحدًا من أبرز الوجوه التلفزيونية في العالم العربي، حيث استطاع عبر سنوات عمله أن يرسخ مكانته كأحد أهم مقدمي برامج التوك شو. تخرج في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وبدأ مسيرته المهنية مبكرًا قبل أن يلمع اسمه من خلال برنامجه الشهير القاهرة اليوم الذي اشتهر بطرح القضايا الشائكة ومناقشة الملفات المؤثرة على الرأي العام.

وتُعد الإعلامية لميس الحديدي، واحدة من أبرز الوجوه التلفزيونية في مصر والعالم العربي، حيث اشتهرت بأسلوبها المهني القوي وقدرتها على تحليل الملفات السياسية والاقتصادية المعقدة بوضوح وجرأة.

