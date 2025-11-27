توضيح مهم من مدبولي بشأن التعاون المصري الجزائري خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه ترأس أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية التي انعقدت أمس، بمشاركة نظيره الجزائري، والذي أشاد بدور مصر ونجاح الشركات المصرية العاملة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة.



وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية حريصة على مواصلة العمل المشترك مع جمهورية الجزائر، من أجل البناء على ما تم الاتفاق عليه سابقًا بين البلدين، بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، قائلًا:"أكدت خلال أعمال اللجنة العليا أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد مزيدًا من التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".



وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم الاتفاق بشكل واضح على العمل الجاد والسريع لتنفيذ وتفعيل الوثائق والبروتوكولات التي تم توقيعها مع الجانب الجزائري، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري والصناعي.



وكشف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، لمتابعة مستجدات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول داخل مصر، وخطط زيادة الإنتاج والاستثمارات.



ولفت إلى أن الشركة أعلنت اعتزامها ضخ استثمارات إضافية بالتعاون مع شركائها بإجمالي 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة داخل السوق المصرية، معتبرًا ذلك من الأخبار الإيجابية التي تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار.