أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية وقرينته إلى مصر هذا الأسبوع، ولقائهما بالرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الزيارة تأتي بالتزامن مع احتفال مصر وكوريا الجنوبية بمرور 30 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، موضحًا أن الروابط بين القاهرة وسيول تتسم بالقوة والتنوع في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر استطاعت خلال الأعوام الماضية جذب مجموعة من أكبر الشركات الكورية للاستثمار داخل السوق المصري، حيث تمتلك تلك الشركات مصانع وتوسعات في قطاعات مهمة مثل الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة، ما يعزز من فرص التصنيع المحلي.



ولفت إلى أن المباحثات خلال الزيارة تناولت سبل رفع حجم الاستثمارات الكورية في مصر، وتعزيز حركة التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في صناعات استراتيجية ومعقدة تشمل بناء السفن، وتصنيع القطارات، وتطوير وسائل النقل الجماعي، مؤكدًا وجود توافق بين الجانبين على دعم هذه الملفات خلال المرحلة المقبلة.