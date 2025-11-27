ما الطرق البديلة بعد غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 3 أشهر؟

كشفت محافظة الجيزة، عن الطرق البديلة بعد غلق غلق شارع الأهرام بشكل كلي بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من غدًا الجمعة 28 نوفمبر 2025، نتيجة بعض الأعمال الإنشائية بمحطة مترو المطبعة، على أن يكون العمل من الساعة الثالثة صباحًا.

تحويلات مرورية بديلة

أوضحت الجيزة، أن حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب في الاستمرار باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية، ستتجه يمينًا إلى شارع حسن محمد، ثم يسارًا إلى شارع الليثي، ومن ثم استكمال السير باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش.

وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والإشارات التحذيرية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.