استضافت القاهرة، على مدار يومين، ملتقى إقليميًا عربيًا نظمه المكتب الإقليمي لليونسكو في بيروت بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك لإعداد خارطة الطريق الإقليمية لتفعيل توصية اليونسكو لعام 2023 حول التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تحت رعاية وزير التربية والتعليم.

وشهد الملتقى مشاركة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، حيث قدمت الدكتورة رهام عبدالله سلامة مدير المرصد، تجربة المرصد خلال عشر سنوات في مواجهة التطرف الفكري وحماية عقول الشباب، خلال جلسة نقاشية بعنوان: "تمكين الأثر في المنطقة العربية: الشراكات والممارسات".

وأوضحت الدكتورة رهام سلامة، أن الأزهر الشريف باعتباره أقدم مؤسسة تعليمية في العالم، يركز على بناء العقل وترسيخ قيم التفكير النقدي، مشيرة إلى أن المرصد يعمل بـ 13 لغة لمخاطبة الجمهور العالمي، استجابة لحقيقة أن 80% من المسلمين حول العالم لا يتحدثون العربية.

وحذرت من خطورة المحتوى الذي تستخدمه الجماعات التكفيرية مثل داعش، مشيرة إلى رصد مواد تعليمية تعتمد صور المتفجرات والقنابل في تدريس الرياضيات للأطفال.

وأكدت أن المرصد نجح في مواجهة هذه الأفكار بمنهجية علمية وخطاب مستنير، واستطاع بناء وعي الأطفال وتعزيز الهوية الوطنية عبر برامج تواصل مباشرة ومبادرات تعليمية، من بينها مبادرة "اعرف أكثر" التي أطلقت قبل عامين وحققت انتشارًا واسعًا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مستشهدة بقول الدكتور طه حسين: "محو الأمية ليس محو أمية القراءة والكتابة فقط، وإنما محو أمية الفهم."

وعرضت رؤية مرصد الأزهر لـ خارطة الطريق الإقليمية لتفعيل توصية اليونسكو، والتي تضمنت سبعة محاور رئيسية لإطار عربي للثقافة الدينية المعتدلة، ومنصة رقمية عربية للوعي، وإعداد برنامج تأهيلي للمعلم نفسيًّا وأخلاقيًّا وفكريًّا، وتأسيس شبكة للرصد المبكر داخل المدارس، ودمج العمل التطوعي في التعليم لمكافحة الفكر المتطرف، وبناء مؤشرات عربية لقياس السلام والمناعة الفكرية، وتأسيس صندوق التضامن الإقليمي للتعليم القيمي.

اقرأ أيضا:

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها