كشف عبد العزيز عز الدين، محامي ضحايا مدرسة "سيدز الدولية"، تفاصيل جديدة حول واقعة الاعتداءات ضد الأطفال داخل المدرسة، مؤكدًا أن الجريمة كانت منظمة وتمت في أماكن متعددة داخل الحرم المدرسي.

وًقال عبد العزيز عز الدين، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، إن أماكن ارتكاب الاعتداءات شملت غرفًا تحت الأرض ومخازن مخصصة للسائقين، وهي أماكن "مرعبة لأي شخص بالغ".

وأضاف أن المعاينة التي أجرتها النيابة للمدرسة لم تحضرها الإدارة، بل حضر أولياء الأمور فقط، مشيرًا إلى أن طبيعة المشهد تدل على وجود تنظيم شديد في تنفيذ الجريمة.

وأوضح عز الدين أن الاعتداء لم يكن يقع على طفل واحد بمفرده، بل كان مزدوجًا؛ حيث تعرض بعض الأطفال والضحايا للاعتداء في الوقت نفسه، ما يؤكد الطبيعة المنظمة للجريمة.

وأشار إلى أن بداية استدراج الضحايا كانت من مرحلة "كي جي تو" وطفل واحد من الصف الأول الابتدائي.

وأكد أن الأطفال كانوا يشعرون بالخوف والهياج فور رؤية المتهمين، وميزوا بينهم وأطلقوا على أحدهم لقب "عمو الوحش".

وشدد على أن الواقعة لا تقتصر على اعتداء فردي، بل كانت منظمة، وتضمنت وجود اتفاق واضح بين أطراف عدة للمساعدة والتحريض على ارتكاب هذه الجريمة.

