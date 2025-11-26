أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على أهمية تغيير نمط الحياة للحفاظ على صحة القلب، مقدمًا نصيحة للمواطنين بالتواجد في البيئة الريفية مرة واحدة أسبوعيًا للاستفادة من الهواء النقي.

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، إنه ينصح كل مواطن بالابتعاد عن مصادر التلوث والتدخين قدر الإمكان للحصول على هواء نظيف.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي أنه ينصح المواطنين بالحصول على ساعات نوم كافية، موضحًا أن عدم النوم في الليل يسبب مشكلات صحية كبيرة.

وأوضح أن النوم الصحي يجب ألا يقل عن 5 ساعات؛ إذ أن النوم لمدة أقل من ذلك يسبب مشكلات صحية كثيرة، ولذلك ينصح المواطنين بالالتزام بمدة النوم الكافية لتجنب الإصابة بأمراض القلب.

وأشار إلى أن عدم الحصول على النوم الصحي يسبب مشكلات في مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مشددًا على ضرورة أن يحافظ كل مواطن على صحته من خلال الاهتمام بجودة ومدة النوم.

