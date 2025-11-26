السيسي يشرح خطة تحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الأساسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بشأن مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة؛ أن عام 2026 سيشهد دخول 4.5 مليون فدان إلى مجمل مساحة الأرض المزروعة في مصر التي تبلغ حاليًا حوالي 9 مليون فدان.

جاء ذلك خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح الرئيس السيسي، أنه لا يمكن عمليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع الأساسية، أخذًا في الاعتبار أن 95 ٪؜ من مساحة مصر هي أرض صحراوية، فضلًا عن تعداد سكان مصر الحالي، مشددًا على أهمية ترشيد الاستهلاك في مصر من السلع الأساسية قدر الإمكان.

واستعرض الرئيس الفوائد التي ستعود على الدولة المصرية عند اكتمال إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، بما في ذلك إنتاج 4.8 جيجا وات من الكهرباء، وإمكانية دعم مجال الطب النووي وغيره من المجالات في مصر.

