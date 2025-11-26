السيسي يكشف سبب اعتراضه على بعض ممارسات التصويت في انتخابات النواب

صرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدار حواراً تفاعليًا مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية،



رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استفسار بشأن موقف الرئيس إزاء بعض الملاحظات على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب.



وأكد الرئيس السيسي، أن ما قام به هو بمثابة "فيتو" اعتراضًا على بعض الممارسات لعدم رضائه عليها، مشددًا على رغبته في إتمام كل الأمور على خير وجه وهو ما يتماشى مع رغبة الشعب المصري.



وأوضح أن مصر كانت على حافة الهاوية عام 2001، وأنه يسعى منذ تولي مهام منصبه عام 2014 إلى إتمام الأمور بالشكل الأمثل وتغيير الوضع للأفضل، إلا أنه يتعين لإتمام ذلك أن يكون لدى الجميع القناعة والإرادة لتحقيق هذا الغرض، مشددًا على ضرورة مواصلة السعي والإصرار على التغيير وتحسين الوضع للأفضل، ومؤكدًا على أن هذا الهدف سوف يتم بفضل الله وعمل المصريين، وأن سيادته سوف يمنع أية معوقات أمام تحقيق هذا الهدف.



جاء ذلك خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.



