قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمضي في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية العميقة والذي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا.

وأوضح مدبولي خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الجزائري في دورته التاسعة الذي تستضيفه القاهرة، أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات راسخة وتعد حجر الأساس لبناء علاقات استثمارية واقتصادية لكلا البلدين.

وأشار مدبولي إلى أن منتدى الأعمال المصري الجزائري يأتي تتويجا للعلاقات المصرية الجزائرية موضحًا أنه يرتكز على تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الطاقة والصرف الصحي والمياه إضافة إلى تفعيل دور مجلس التعاون المصري الجزائري ودعم التواصل المباشر بما يخدم القطاعين العام والخاص.

وأكد مدبولي أن مصر لن تدخر جهدا في إزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الجزائرية.

