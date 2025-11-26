إعلان

مدبولي: مصر تعزز التعاون الاقتصادي مع الجزائر وتدعم الاستثمارات المشتركة

كتب : مصراوي

04:12 م 26/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تمضي في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية العميقة والذي ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا.

وأوضح مدبولي خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الجزائري في دورته التاسعة الذي تستضيفه القاهرة، أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات راسخة وتعد حجر الأساس لبناء علاقات استثمارية واقتصادية لكلا البلدين.

وأشار مدبولي إلى أن منتدى الأعمال المصري الجزائري يأتي تتويجا للعلاقات المصرية الجزائرية موضحًا أنه يرتكز على تعزيز التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الطاقة والصرف الصحي والمياه إضافة إلى تفعيل دور مجلس التعاون المصري الجزائري ودعم التواصل المباشر بما يخدم القطاعين العام والخاص.

وأكد مدبولي أن مصر لن تدخر جهدا في إزالة أي عقبات قد تواجه الاستثمارات الجزائرية.

اقرأ أيضا:

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة

3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها

الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

"السبكي": 94% تغطية للخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء منتدى الأعمال المصري الجزائري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر