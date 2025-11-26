رئيس الرعاية الصحية: إنشاء أول مستشفى افتراضي في الإسماعيلية

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المواطن المصري يمثل الهدف والمحرك الأساسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، في الوقت الذي ركزت الهيئة جهودها على عدد من المحاور الرئيسية.



وأوضح السبكي أن المحور الأول يتمثل في الوصول بالخدمات الصحية لكل مواطن، من خلال توطين العلاج ولامركزية تقديم الخدمات، حيث يقوم استشاريون من محافظات الأقصر وأسوان على سبيل المثال بإجراء العمليات الجراحية الكبيرة على مستوى محافظاتهم، بما يتيح تقديم الرعاية في مكان قريب من المواطن.



وأشار السبكي إلى أن المنظومة تعمل أيضًا على الحد التدريجي للفقر المرتبط بالمرض، من خلال تقليل الإنفاق من الجيب على الخدمات الصحية، وهو ما انعكس على انخفاض نسبة الإنفاق على الصحة في محافظة بورسعيد إلى أقل من 47%، مقارنة بما كان يتجاوز 65–67% سابقًا، وفق شهادات منظمة الصحة العالمية.



ولفت إلى أن المرحلة الأولى للمنظومة أسهمت في تقديم أكثر من 100 مليون خدمة صحية، مع معدل رضا المواطنين عن هذه الخدمات بلغ نحو 86%.



وأضاف أن هذه الإنجازات لاقت إشادات دولية عززت النظرة الإيجابية للمؤسسات الصحية المصرية على المستوى العالمي، فضلاً عن الجوائز التي حصدتها هيئة الرعاية الصحية تقديرًا لجهودها.



ولفت السبكي إلى الرحلة لم تخل من تحديات كبيرة، موضحًا أن الهيئة تعاملت معها باعتبارها دروسًا مستفادة لتشكيل الرؤية المستقبلية.



ومن أبرز هذه التحديات: رفع كفاءة الإنفاق على البنية التحتية مع الحفاظ على جودة الخدمات، وإشراك القطاع الخاص بفعالية من خلال التعاقد مع الصيدليات الأهلية والمستشفيات، واستحداث أنماط حديثة عالميًا لتقديم الرعاية، بما يشمل الرعاية الصحية المنزلية وإنشاء أول مستشفى افتراضي في محافظة الإسماعيلية.



وكشفت هيئة الرعاية الصحية عن تجهيز أول مستشفى افتراضى بمحافظة الإسماعيلية، استُحدث فيه نظام جديد لتقديم تلك الخدمات عن بُعد للمرة الأولى من خلال إتاحة خدمات طبية متطورة وشاملة لجميع المنتفعين من نظام التأمين الصحى، تتيح الحصول على استشارات طبية متخصصة عن بُعد من خلال شبكة معلوماتية متكاملة، تشمل إمكان الاستفادة من الاستشاريين فى كل التخصصات الطبية.



كما يوفر نظاما دقيقا للكشف الطبى عن بُعد، بما فى ذلك تقديم استشارات الأشعة عن بُعد، والتشخيص الرقمى.



ويعمل المستشفى الافتراضى على تقديم حزمة طبية متنوعة، تشمل الكشف الطبى عن بُعد والتشخيص المباشر من خلال أجهزة متصلة، مما يسمح للأطباء بمراقبة حالة المرضى عن بُعد، وتقديم استشارات دقيقة بناء على المعلومات الفورية المتاحة.



اقرأ أيضا:

"متقلب بين البرودة والحرارة".. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة







3 أخطاء شائعة ترفع فاتورة الكهرباء في الشتاء.. احذرها







الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"







"السبكي": 94% تغطية للخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل



