تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة على أتم الاستعداد لاستقبال كافة السفن، وذلك في أعقاب إعلان شركة "ميرسك" المرور عبر القناة بشكل جزئي اعتبارًا من مطلع شهر ديسمبر المقبل، تمهيدًا للعودة الكاملة.

قال الإعلامي خالد أبو بكر إنّ الإعلام يراقب العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، مشيرًا إلى الضرورة القصوى لعرض الصورة الانتخابية كما هي ودراسة الوضع بعقلانية وحيادية تامة

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 جرت في جو ديمقراطي كامل، مضيفًا أنها تميزت بالانضباط الشديد والصراحة والشفافية في الكشف عن المخالفات التي وقعت وكيفية التعامل معها.

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل سير العملية الانتخابية في المحافظات، مؤكداً أن الانتظام كان السمة الغالبة منذ الصباح الباكر.

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تميزت بأداء يفوق بكثير ما شهدته المرحلة الأولى.