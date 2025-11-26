نشرة التوك شو| أصداء انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.. ووفاة مواطن بعد الإدلاء بصوته
كتبت- داليا الظنيني:
انتخابات مجلس النواب
تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..
الفريق أسامة ربيع: قناة السويس جاهزة لاستقبال جميع السفن بعد إعلان "ميرسك"
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة على أتم الاستعداد لاستقبال كافة السفن، وذلك في أعقاب إعلان شركة "ميرسك" المرور عبر القناة بشكل جزئي اعتبارًا من مطلع شهر ديسمبر المقبل، تمهيدًا للعودة الكاملة.
خالد أبو بكر: الإعلام يراقب الانتخابات بدقة وموضوعية
قال الإعلامي خالد أبو بكر إنّ الإعلام يراقب العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، مشيرًا إلى الضرورة القصوى لعرض الصورة الانتخابية كما هي ودراسة الوضع بعقلانية وحيادية تامة
رئيس "الوطنية للانتخابات": المرحلة الثانية لانتخابات النواب "ديمقراطية ومنضبطة"
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 جرت في جو ديمقراطي كامل، مضيفًا أنها تميزت بالانضباط الشديد والصراحة والشفافية في الكشف عن المخالفات التي وقعت وكيفية التعامل معها.
التنمية المحلية: وفاة مواطن بعد الإدلاء بصوته في انتخابات النواب بالقليوبية
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تفاصيل سير العملية الانتخابية في المحافظات، مؤكداً أن الانتظام كان السمة الغالبة منذ الصباح الباكر.
أستاذ علوم سياسية: الأداء الانتخابي أفضل في المرحلة الثانية.. والإقبال متفاوت
أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تميزت بأداء يفوق بكثير ما شهدته المرحلة الأولى.