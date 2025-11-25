بالصور.. فنانون وشخصيات عامة في عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
كتب : مصراوي
10:51 م 25/11/2025
تصوير - هاني رجب:
أُقيم مساء اليوم عزاء الإعلامية الراحلة ميرفت سلامة في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور واسع من الإعلاميين والشخصيات العامة.
كما حرص عدد من العاملين بقطاعات ماسبيرو، على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحلة.
حضر العزاء: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامية سوزان حسن، والفنانة وفاء عامر، والإعلامية منى عبدالغني، والبرلماني علاء عابد.