إعلان

بالصور.. فنانون وشخصيات عامة في عزاء الإعلامية ميرفت سلامة

كتب : مصراوي

10:51 م 25/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة
  • عرض 15 صورة
    عزاء الإعلامية ميرفت سلامة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - هاني رجب:

أُقيم مساء اليوم عزاء الإعلامية الراحلة ميرفت سلامة في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور واسع من الإعلاميين والشخصيات العامة.

كما حرص عدد من العاملين بقطاعات ماسبيرو، على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحلة.

حضر العزاء: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والإعلامية سوزان حسن، والفنانة وفاء عامر، والإعلامية منى عبدالغني، والبرلماني علاء عابد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميرفت سلامة عزاء ميرفت سلامة أشرف زكي منى عبدالغني سوزان حسن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان