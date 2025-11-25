إعلان

الوطنية للانتخابات: تلقينا 221 شكوى على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية

كتب- محمود الشوربجي:

09:09 م 25/11/2025

المستشار أحمد بنداري

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي 221 شكوى على مدار يومي انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

أضاف المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل انتخابات المرحلة الثانية، أنه تم تلقي 117 شكوى اليوم من إجمالي الشكاوى، موضحًا أن تم تلقي عدد من الشكاوى من بعض الأحزاب داخل عدد من اللجان الانتخابية.

أشار إلى أنه سيتم تمكيم جميع الناخبين المتواجدين داخل اللجان الانتخابية من الإدلاء بأصواتهم، رغم انتهاء الانتخابات في التاسعة مساءً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

