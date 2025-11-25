إعلان

قبل إغلاق الصناديق.. توافد ملحوظ للناخبين على التصويت بروض الفرج (صور)

كتب : مصراوي

08:27 م 25/11/2025
    توافد الناخبين على التصويت بروض الفرج
    توافد الناخبين على التصويت بروض الفرج (4)
    توافد الناخبين على التصويت بروض الفرج
    توافد الناخبين على التصويت بروض الفرج
    توافد الناخبين على التصويت بروض الفرج
    توافد الناخبين على التصويت بروض الفرج
    توافد الناخبين على التصويت بروض الفرج

تصوير - محمد معروف:

شهدت مدرسة السيدة عائشة بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، توافدًا ملحوظًا من المواطنين قبل دقائق من غلق صناديق الاقتراع، في اليوم الأخير من عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتزايد الإقبال مع الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي، حيث حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم قبل الموعد المحدد لإغلاق اللجان، وسط تواجد مكثف لقوات التأمين لتنظيم حركة الدخول والخروج والحفاظ على الانسيابية داخل الساحة الخارجية للمدرسة.

وأكد مسؤولو اللجنة أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم دون تسجيل أي معوقات، مشيرين إلى أن اللحظات الأخيرة عادة ما تشهد إقبالًا إضافيًا من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء الوقت الرسمي.

منطقة روض الفرج تصويت المصريين انتخابات مجلس النواب 2025

