قبل إغلاق الصناديق.. توافد ملحوظ للناخبين على التصويت بروض الفرج (صور)

تصوير - محمد معروف:

شهدت مدرسة السيدة عائشة بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، توافدًا ملحوظًا من المواطنين قبل دقائق من غلق صناديق الاقتراع، في اليوم الأخير من عملية التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وتزايد الإقبال مع الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي، حيث حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم قبل الموعد المحدد لإغلاق اللجان، وسط تواجد مكثف لقوات التأمين لتنظيم حركة الدخول والخروج والحفاظ على الانسيابية داخل الساحة الخارجية للمدرسة.

وأكد مسؤولو اللجنة أن عملية التصويت تسير بشكل منتظم دون تسجيل أي معوقات، مشيرين إلى أن اللحظات الأخيرة عادة ما تشهد إقبالًا إضافيًا من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء الوقت الرسمي.