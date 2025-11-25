كتب ـ محمد صلاح

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن صدور تعليمات عاجلة من الوزارة إلى شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، تقضي بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة المعاينات الخاصة بطلبات تركيب العدادات الكودية والعمل على إنهاء الإجراءات المتبقية قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أن وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت وجّه خلال اجتماع مع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر ورؤساء شركات التوزيع، بضرورة حصر جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، ومراجعة الموقف التنفيذي لكل طلب على حدة، خاصة الطلبات التي تأخر تنفيذها دون مبرر.

وأضاف أن التعليمات شددت على ضرورة إزالة أي عقبات إجرائية تواجه المواطنين المتقدمين للتحويل من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية مسبوقة الدفع، وذلك بهدف تقليل الفاقد وتحصيل مستحقات الدولة وضبط شبكات الكهرباء، إلى جانب توفير خدمة أفضل للمشتركين.

وأشار إلى أن الوزير كلف رؤساء الشركات بزيادة فرق المعاينات من خلال تكثيف عدد اللجان اليومية والعمل بنظام الورديات خلال الفترة الحالية، لضمان الانتهاء من المعاينات والتوصيلات الفنية في أسرع وقت، مؤكداً أنه لن يتم مد المهلة بعد نهاية ديسمبر.