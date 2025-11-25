القاهرة تستضيف اجتماع وسطاء "اتفاق غزة".. وهذه أبرز تفاصيله

كتب- أحمد جمعة:

استضافت القاهرة اجتماع الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما ذكرته قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأوضحت أن اجتماع القاهرة شارك فيه اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس المخابرات التركية.

وشهد اجتماع القاهرة توافقا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

كما شهد الاجتماع التوافق على مواصلة تعزيز التعاون مع مركز التنسيق المدني والعسكري لتذليل العقبات واحتواء الخروقات لضمان تثبيت وقف إطلاق النار بغزة.