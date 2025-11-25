انطلاق أسبوع قصور الثقافة للشباب بالعريش ببرنامج متنوع

انطلق اليوم بقصر ثقافة العريش، فعاليات أسبوع الشباب الثقافي، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم أبناء المحافظات الحدودية وتقديم برامج ثقافية وتعليمية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية مهارات الشباب، وتستمر الفعاليات حتى 30 نوفمبر الجاري.



افتتح الأسبوع بجلسة تعريفية للشباب للتعرف على الورش المختلفة وبرنامج الأيام المقبلة، تمهيدا لانطلاق سلسلة مكثفة من الأنشطة الفنية والأدبية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتنمية المهارات الإبداعية.



وتتواصل فعاليات الورش على مدار الأسبوع من 10 صباحا، وتشمل ورشة الحفر على الخشب "الأركت" تحت إشراف أيمن السعدني، وورشة تصميم الحلي تحت إشراف نهي الكاشف، وورشة الرسم على الفخار تحت إشراف د. أميمة رشاد، وورشة فنون الكونكريت تحت إشراف سهام إسماعيل.



وتهدف الورش إلى إكساب الشباب مهارات يدوية وحرفية تفتح أمامهم آفاقا جديدة للإبداع والعمل الحر، مع مراعاة طبيعة حرف المجتمع السيناوي.



ويشهد البرنامج محاضرتين يقدمها الدكتور عبد الكريم الشاعر، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية جامعة العريش، الأولى يوم الخميس 27 نوفمبر، والثانية يوم الأحد 30 نوفمبر، لمناقشة موضوعات تتعلق ببناء الوعي وتنمية مهارات التفكير ودور التعليم والثقافة في تطوير الشخصية وبناء المجتمع.



تختتم فعاليات الأسبوع بمعرض شامل لنتاج الورش الفنية والحرفية التي أنجزها المشاركون، يعقبه عرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية التي تقدم لوحات فلكلورية تعكس التراث الأصيل للمنطقة.



وينفذ الأسبوع الثقافي بإشراف الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة شمال سيناء، ويأتي ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ودعم أبناء المحافظات الحدودية من خلال أنشطة نوعية مكثفة.

