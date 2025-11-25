مد مترو الإسكندرية إلى برج العرب.. تفاصيل مخطط المراحل الجديدة

تخطط وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ مرحلتين جديدتين من مشروع مترو الإسكندرية وذلك بالإضافة إلى المرحلة الأولى الجاري تنفيذها حاليًا.

المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية

تمتد المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية (كفر عبده – كم 21 "طريق الإسكندرية) بطول 31 كم (19 كم علوي - 12 كم سطحي) وعدد 22 محطة من بعد محطة الظاهرية حتى الكيلومتر 21 في مسار علوي، ثم يتحول إلى مسار سطحي ضمن حرم السكة الحديد حتى يصل إلى محطة المكس، ثم يمتد مرة أخرى في مسار علوي حتى الكيلومتر 21 عبر طريق الإسكندرية/ مطروح.

المرحلة الثالثة من مترو الإسكندرية

تمتد المرحلة الثالثة من مترو الإسكندرية من (كم 21 "طريق الإسكندرية" - مطروح) حتى مطار برج العرب بهدف ربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب حتى تتبادل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة برج العرب.

اقرأ أيضًا:

أمطار على هذه المناطق وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يشهد احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

صور.. طوابير وإقبال كثيف في ثاني أيام المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان