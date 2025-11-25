إعلان

السكة الحديد تعلن مواعيد خطي "إيتاي البارود - السادات" و"بشتيل - السادات"

كتب : محمد نصار

12:16 م 25/11/2025
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جداول مواعيد قطارات خط (إيتاي البارود/ كفرداود/ السادات) والعكس.

كما أعلنت الهيئة، في بيان قبل قليل، مواعيد خط (بشتيل/ كفرداود/ السادات) والعكس.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر السادات بشتيل إيتاي البارود

