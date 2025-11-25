إعلان

نقابة السكة الحديد: زيادة أجور الـ55 يومًا وتكاليف علاج زوجات العمال

كتب : محمد نصار

12:10 م 25/11/2025

مترو الأنفاق

أعلنت نقابة العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، زيادة تكاليف علاج زوجة العامل وزيادة أجور الـ55 يومًا، مشيرة إلى انفراجة قريبة في التعيين وصرف الوقاية والإثابة.

وأكد عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق، أن النقابة تواصلت مع القيادات بالهيئة والإدارة الطبية لرفع قيمة علاج زوجة العامل لـ60 ألف جنيه.

كما تقرر زيادة أجور العاملين بنظام الـ55 يومًا على النحو التالي: (240 - 250 - 265)

وأضاف رئيس النقابة، أنه يسعون بشكل مستمر لإنهاء إجراءات تعيين الـ55 مع وزارة المالية والتنظيم والإدارة.

كما أكد رئيس النقابة، أن هناك محاولات مستمرة لحل مشكلة صرف فروق الوقاية والإثابة وطبيعة العمل.

مترو الأنفاق السكة الحديد نقابة العاملين بالسكة الحديد

