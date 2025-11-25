حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 على كافة المناطق والمدن بمختلف المحافظات.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن تستمر الشبورة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتوقعت الهيئة فرص أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة، تصل لحد السيول على بعض المناطق.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

قالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يكون هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن وعواصم المحافظات وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- دمياط الصغرى 18 والعظمى 23 درجة.

- بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- العلمين الصغرى 16 والعظمى 23 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 22 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- العريش الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- رفح الصغرى 17 والعظمى 24 درجة.



- طابا الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

- الغردقة الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- الفيوم الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- بنى سويف الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- المنيا الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- أسيوط الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- قنا الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- الأقصر الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

- أسوان الصغرى 19 والعظمى 31 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.