أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة شهدت انخفاضًا ملحوظًا اليوم بعد فترة من الارتفاع غير المعتاد.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الارتفاع المسجل مؤخرًا تجاوز المعدلات الطبيعية، لكننا نشهد اليوم تأثيرًا مباشرًا لمنخفض جوي أدى إلى تكاثر السحب فوق مناطق متعددة".

وأوضح القياتي أن هذا التغير الجوي صاحبه سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والرعدية في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن هذه الأمطار امتدت إلى محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف: "تسببت هذه الأمطار في تشكل سيول على الأودية جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بينما تشهد المناطق الشمالية أمطارًا قد تصل إلى حد العواصف الرعدية في بعض المواقع".

وتابع عضو المركز الإعلامي للأرصاد أن فرص سقوط الأمطار ستستمر خلال اليوم التالي، مؤكدًا أن سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والسواحل الشمالية ستشهد الهطول الأكبر.

وأشار إلى أن "هذه الأمطار ستكون أقل حدة على باقي المحافظات، مع إمكانية وصول أمطار خفيفة جدًا ومحدودة إلى مناطق من القاهرة الكبرى".

وأكد القياتي أن فرص هطول الأمطار على القاهرة الكبرى تظل ضعيفة جدًا، مشيرًا إلى أن تكون السحب المنخفضة هو المسؤول الرئيسي عن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.