كتب- أحمد عادل:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرف العمليات تلقت 86 شكوى مختلفة خلال اليوم الانتخابي، تنوعت بين ملاحظات تنظيمية وبلاغات من لجان بمحافظات متعددة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح بنداري في تصريحات له، اليوم الأثنين، أن 28 شكوى وردت بشأن وجود كثافات وزحام داخل محيط بعض اللجان، بينما تلقت الهيئة 14 شكوى تتعلق بتوجيه ناخبين.

وأضاف أن هناك 8 شكاوى عن حالات تصويت جماعي، و8 شكاوى أخرى حول منع بعض المندوبين من دخول اللجان.

وأشار إلى تسجيل 4 شكاوى عن رشاوى انتخابية، و7 شكاوى بعدم إدراج أسماء بعض الناخبين في قاعدة البيانات، بالإضافة إلى 8 شكاوى تفيد بتسكين ناخبين في لجان بعيدة عن مقار إقامتهم.

كما تلقت الهيئة شكوى واحدة بشأن خطأ في الاقتراع، و3 شكاوى من تعنت مع ناخبين، فضلًا عن شكوى واحدة بتغيير مقر الانتخاب، و3 بلاغات عن مشادات كلامية أو تشاجر داخل محيط اللجان.

وأكد بنداري أن جميع الشكاوى تم التعامل معها ومتابعتها فور ورودها لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.