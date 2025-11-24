أحمد موسى يحذر من "نواب بلا دوائر" ويُطالب بإصلاح النظام الانتخابي

أشاد الإعلامي أحمد موسى بجهود وزارة الداخلية في التصدي للتجاوزات التي شهدها اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025، معتبرًا أن هذه الإجراءات تؤكد جدية الدولة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.



وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "أتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على موقفها الحازم تجاه كل المخالفات".



وتسائل موسى عن مصير الدوائر التي شهدت تجاوزات: "نحتاج أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات موقفها من الدوائر التي شهدت مخالفات، وهل سيتم إلغاء الانتخابات فيها أم لا؟"، مؤكدًا أن مرحلة ما بعد الانتخابات تتطلب تقييمًا شاملاً لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.



وتابع مقدم "على مسئوليتي" تحليله للنظام الانتخابي الحالي: "النظام الفردي مفيد، ونظام القائمة مفيد، والبرلمان الحالي يجمع بينهما، لكن السؤال: هل هذا المزيج سيكون مفيدًا؟".



وأشار إلى وجود مشكلة حقيقية في تمثيل الدوائر، حيث قال: "سيوجد نواب في البرلمان لا يعرفون شيئًا عن دوائرهم، ولن يستطيعوا التعامل مع مشكلاتها".



وأكد موسى أن النظام الحالي يحتاج إلى إصلاح عاجل، مشيرًا إلى أن بعض المحافظات أصبحت تضم دوائر كبيرة جدًا.



وقال: "عندنا محافظة كاملة بها دائرتان فقط، بينما كانت في الماضي تضم 6 دوائر"، معتبرًا أن هذا الوضع يصعب على أي مرشح تغطية جميع أنحاء الدائرة، مما يفتح الباب أمام تأثير المال السياسي والعائلات.



وأشار إلى وجود أكثر من 200 دعوى قضائية تطعن في نتائج الانتخابات، مؤكدًا ضرورة إعادة الفرز في الدوائر المشكوك في نتائجها.



وتابع: "لابد أن نعرف حق الناخبين أين ذهب، ونحن نريد نائبًا حاضرًا طوال الوقت، وليس فقط في فترة الانتخابات".