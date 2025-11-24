إعلان

الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق

كتب : محمد عبدالناصر

06:30 م 24/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سيول محتملة وأمطار رعدية (3)_2
  • عرض 3 صورة
    سيول محتملة وأمطار رعدية (1)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، خاصة على الأقصر وأسوان، حيث تشهد هذه المناطق هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، وسط تأهب لموجة من عدم الاستقرار الجوي.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا مرتفعة لتشكل السيول على عدد من المناطق الساحلية والجبلية، تشمل حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم، مشددة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصًا على الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى جنوب الصعيد، وعلى رأسها محافظة أسوان، نظراً لاحتمالية تأثرها بتدفق السيول.

كما أشارت أحدث صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، مع توقعات بأن تمتد الأمطار إلى مناطق أخرى خلال الساعات المقبلة.
وأكدت الهيئة أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب التواجد في مخرات السيول والمناطق المنخفضة، إلى حين استقرار الحالة الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأرصاد سيول محتملة أمطار رعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية