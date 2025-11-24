الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، خاصة على الأقصر وأسوان، حيث تشهد هذه المناطق هطول أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا، وسط تأهب لموجة من عدم الاستقرار الجوي.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا مرتفعة لتشكل السيول على عدد من المناطق الساحلية والجبلية، تشمل حلايب وشلاتين ورأس بناس ومرسى علم، مشددة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، خصوصًا على الطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى جنوب الصعيد، وعلى رأسها محافظة أسوان، نظراً لاحتمالية تأثرها بتدفق السيول.

كما أشارت أحدث صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، مع توقعات بأن تمتد الأمطار إلى مناطق أخرى خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الهيئة أهمية توخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب التواجد في مخرات السيول والمناطق المنخفضة، إلى حين استقرار الحالة الجوية.